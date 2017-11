16.11.2017 16:53

Jeff Scott Soto zeigt 'Retribution'-Video

Jeff Scott Sotos aktuelle Soloscheibe: "Retribution"

Jeff Scott Soto packt für euch den Clip zu 'Retribution', dem Titelsong seines aktuellen Soloalbums aus. Die Platte ist seit dem 10. November zu haben und wurde von Soto gemeinsam mit Howie Simon (g./b.) geschrieben und produziert.



Die "Retribution"-Tracklist:



01. Retribution

02. Inside/Outside

03. Rage Of The Year

04. Reign Again

05. Feels Like Forever

06. Last Time

07. Bullet For My Baby

08. Song For Joey

09. Breakout

10. Dedicate To You

11. Autumn