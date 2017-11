16.11.2017 16:44

A Perfect Circle: 'The Doomed'-Video veröffentlicht

Zeit für ein neues Album: A Perfect Circle

A PERFERCT CIRCLE präsentieren ihr brandneues Video zu 'The Doomed', dem ersten veröffentlichten Track vom kommenden Album, das 2018 erscheinen soll. Jeremy Danger und Travis Shinn führten bei dem Clip Regie. Sänger Maynard James Keenan merkt an: "14 Jahre sind wir vergangen, seit wir "eMOTIVe" rausgebracht haben. Eine neue Veröffentlichung ist schon längst überfällig." Gemeinsam mit Produzent Dave Sardy arbeitet die Band an der Scheibe, die über BMG erscheinen wird. Bis dahin viel Spaß mit 'The Doomed'!