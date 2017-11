16.11.2017 15:05

Pretty Boy Floyd: 'We Got This Power' im Stream

Bleiben auf "Public Enemies" ihren Achtziger-Wurzeln treu: Pretty Boy Floyd

PRETTY BOY FLOYD lassen euch mit ihrem neuen Track 'We Got The Power' schon mal in den kommenden Langspieler "Public Enemies" reinhören. Die Platte erscheint am 1. Dezember und ist laut Kristy Majors (g.) "ein würdiger Nachfolger des Klassikers "Leather Boyz With Electric Toyz"".



Die "Public Enemies"-Tracklist:



01. S.A.T.A.

02. Feel The Heat

03. High School Queen

04. Girls All Over The World

05. American Dream

06. We Can't Bring Back Yesterday

07. We Got The Power

08. Do Ya Wanna Rock

09. Run For Your Life

10. Shock The World

11. Paint It On

12. 7 Minutes In Heaven

13. Star Chaser

14. So Young So Bad



PRETTY BOY FLOYD sind:



Kristy Majors - Gitarre,

Steve Summers -Gesang

JK Famous - Bass

Jimmy Mess - Drums