16.11.2017 13:32

King Diamond: Andy La Roque spricht über kommendes Album

Nimmt 2018 ein neues Album in Angriff: King Diamond

KING DIAMOND-Gitarrist Andy La Rocque gibt im Gespräch mit "The Metal Voice" ein Update zu den Fortschritten des nächsten Albums. Der Nachfolger des 2007 erschienen "Give Me Your Soul ... Please" soll Anfang 2018 ernsthaft in Angriff genommen werden:



"Wir haben einige Ideen, und wir werden uns bald ernsthaft hinsetzen, um mit den neuen Riffs loszulegen und so schnell wie möglich neue Songs zu schreiben. Ich würde sagen, zum neuen Jahr fangen wir an. Das ist alles, was ich verraten kann. Und es wird natürlich ein neues Album geben. Wir waren seit 2012 einfach nur sehr beschäftigt mit den Live-Shows, also hatten wir keine Zeit, uns zusammenzusetzen und ein gutes Album zu machen. Sobald es also weniger hektisch zugeht, fangen wir an, eine neue Scheibe zu schreiben."



Außerdem ist Andy "ziemlich sicher", dass die Platte erneut ein Konzeptalbum wird, "vermutlich ein klassisches KING DIAMOND-Album mit gutem Sound", das King Diamond und La Roque voraussichtlich gemeinsam produzieren. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für den Langspieler gibt es momentan noch nicht.



