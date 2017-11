16.11.2017 13:15

Soulburn: 'Spirited Asunder'-Lyric-Video ist online

Eröffnen die beiden Jubiläums-Shows von Asphyx in Essen: Soulburn

SOULBURN stellen vom Album "Earthless Pagan Spirit" den Track 'Spirited Asunder' als Lyric-Video ins Netz. Die Band kommentiert dazu:

"Wir freuen uns, ein Lyric-Video für den Track 'Spirited Asunder' von unserem dritten Album" Earthless Pagan Spirit " zu enthüllen. Epische Dunkelheit ist hier das Schlüsselwort!"



Die niederländischen Death-Doom-Metaller mit den Ex-ASPHYX-Mitgliedern Eric Daniels (Gitarre) und Bob Bagchus (Drums), werden bei den beiden ausverkauften Shows von ASPHYX zum 30-jährigen Jubiläum am 18. und 19. November im Turock in Essen auftreten.

Hier zum Aufwärmen für euch 'Spirited Asunder':

Online-Redaktion Online-Redaktion