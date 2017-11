16.11.2017 13:06

Of Mice & Men stellen 'Warzone'-Video vom kommenden "Defy"-Album online

Neue Platte, neues Video und bald auf Tour: Of Mice & Men

OF MICE & MEN kündigen ihr neues Album "Defy" für den 19. Januar an, das bei Rise Records/BMG/Warner erscheinen wird. Vorab gibt es ein Video zum Song 'Warzone', um euch auf dem Laufenden zu halten. OF MICE & MEN sind im November im deutschsprachigen Raum auf Tour. Sänger und Bassist Aaron Pauley kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, heute das Musikvideo für 'Warzone' zu präsentieren, einem Song von unserem neuen Album "Defy". Für uns verkörpert dieses neue Album unseren Wunsch, zu einem aggressiven, live-orientierten Sound zurückzukehren, und ' Warzone ' ist einer der härtesten Tracks auf dem Album. Weil wir es lieben, neue Musik so oft wie möglich zu veröffentlichen, schien es nur passend, sie direkt vor unserer massiven EU/UK-Tour mit IN FLAMES und FIVE FINGER DEATH PUNCH in diesem Herbst/Winter zu veröffentlichen."



Die "Defy"-Tracklist:



01. Defy

02. Instincts

03. Back to Me

04. Sunflower

05. Unbreakable

06. Vertigo

07. Money

08. How Will You Live

09. On The Inside

10. Warzone

11. Forever YDG'n

12. If We Were Ghosts



Die Tourdaten:



21.11.17 Hamburg - Barclaycard Arena/ Velodrom Arena

24.11.17 Oberhausen - König-Pilsener-Arena

25.11.17 Chemnitz - AJZ Talschock

28.11.17 CH-Zürich - Hallestadion

28.11.17 München - Olympiahalle

02.12.17 Stuttgart - HMH Schleyerhalle

06.12.17 Frankfurt - Festhalle

08.12.17 AT-Wien - Stadthalle





Online-Redaktion Online-Redaktion