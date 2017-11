16.11.2017 12:19

Corrosion of Conformity "No Cross No Crown"-Trailer veröffentlicht

CORROSION OF CONFORMITY sprechen in einem neuen Trailer zu ihrem kommenden Album "No Cross No Crown" mit dem Musikjournalisten J. Bennett darüber, wie es sich anfühlt, wieder da zu sein. Die Platte erscheint am 12. Januar 2018 und wurde mit Produzent John Custer in North Carolina aufgenommen. Die Idee zum Albumtitel kam den Musikern bei einem Konzert in England, wie Pepper Keenan (v./g.) berichtet:

"Wir spielten in einer alten Kirche, die so um das Jahr 1500 erbaut und zu einem Zentrum für darstellende Künste umfunktioniert worden war. Die Garderobe hatte bunte Kirchenglasfenster, und eines von ihnen zeigte diesen armen Kerl, der verfolgt wurde. Darunter stand 'kein Kreuz, keine Krone' (No Cross No Crown). So kam ich auf diese Idee."



Die "No Cross No Crown"-Tracks:



01. Novus Deus

02. The Luddite

03. Cast The First Stone

04. No Cross

05. Wolf Named Crow

06. Little Man

07. Matre's Diem

08. Forgive Me

09. Nothing Left To Say

10. Sacred Isolation

11. Old Disaster

12. E.L.M.

13. No Cross No Crown

14. A Quest To Believe (A Call To The Void)

15. Son And Daughter

