16.11.2017 12:23

Ozzy Osbourne als Markenbotschafter für MetalCasino.com bestätigt

Ozzy Osbourne hat zugesagt, ab sofort als Markenbotschafter des Metal Casino in Erscheinung zu treten. Das einzige Online-Casino, das von Metal-Fans für Metal-Fans initiiert wurde, verkündet: "Ozzy liebt das Metal Casino so sehr, dass er sogar Teilhaber des Unternehmens geworden ist."



Auch der Sänger selbst zeigt sich begeistert: "Die Jungs beim Metal Casino haben mir erklärt, dass sich bei ihnen alles darum dreht, den Kunden aufrichtig, sachdienlich und engagiert gegenüberzutreten, und das kam bei mir sehr gut an. Für mich klingt es danach, alles wahrhaftig und originell zu halten und alles für die Fans zu tun, und genau das habe ich auch mein ganzes Leben lang versucht."