16.11.2017 11:36

Galactic Cowboys: 'Next Joke'-Track im Stream

Haben keine Lust auf Heile-Welt-Getue: Galactic Cowboys

GALACTIC COWBOYS stellen mit 'Next Joke' einen weiteren Song von ihrem Comebackalbum "Long Way Back To The Moon" vor, das am 17. November erscheint. Gerade in Originalbesetzung wiedervereint, kümmern sich GALACTIC COWBOYS um zeitgemäße Themen. Im Song 'Next Joke' dreht sich alles um "Kindersport, bei dem jeder eine Trophäe bekommt, bis hin zu Disney, der vermittelt, dass Kinder sich etwas wünschen können, wenn sie eine Sternschnuppe sehen, und all ihre Träume wahr werden. Unsere unrealistischen Erwartungen sind alle zum Scheitern verurteilt: Wir sind die Angeschmierten."

Die "Long Way Back To The Moon"-Tracklist:



1. In The Clouds

2. Internal Masquerade

3. Blood In My Eyes

4. Next Joke

5. Zombies

6. Drama

7. Amisarewas

8. Hate Me

9. Losing Ourselves

10. Agenda

11. Long Way Back To The Moon

12. Believing The Hype (Bonustrack)

13. Say Goodbye To Utopia (Bonustrack)

Hört euch 'Next Joke' an:

Online-Redaktion Online-Redaktion