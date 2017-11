16.11.2017 11:14

"Festival ohne Bands" geht in die zweite Runde

Festivalatmosphäre ohne Bands kann auch Spaß machen

Das FESTIVAL OHNE BANDS soll vom 24.05. bis 27.05.2018 wieder rocken - natürlich ohne Bands! Die Erstausgabe des FESTIVAL OHNE BANDS startete 2017 mit einem restlos ausverkauften Platz. In Hailtingen fanden sich Fans von Festivalatmosphäre ein, die ungestört von "lästigen" Bandauftritten feiern wollten. Die Veranstalter haben an alles gedacht: Festival-Fastfood, Infield, Campen am PKW, Dixi-Klos, Flunky Ball, es gibt verrückte Nachbarn und zahlreiche Überraschungen. Sogar eine Bühne steht zum Crowdsurfing am Festivalground.

Wer auf auf dem Laufenden bleiben will und im nächsten Jahr die Festivalsaison mit dem FESTIVAL OHNE BANDS einläuten möchte, kann das weitere Geschehen bei Facebook verfolgen oder mehr Informationen auf der Website abrufen.

Viel Spaß!