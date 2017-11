16.11.2017 11:21

Bring Me The Horizon: "2004 - 2013"-Compilation kommt Ende November

Blicken mit "2004 - 2013" auf ihre Vergangenheit zurück: Bring Me The Horizon

BRING ME THE HORIZON veröffentlichen am 24. November eine 15 Tracks umfassende Sammlung namens "2004 - 2013" über Epitaph Records und zeigen somit ihre Entwicklung über die Jahre auf. Nebenstehend könnt ihr das Cover-Artwork der Compilation unter die Lupe nehmen, die Songtitel findet ihr gleich im Anschluss.



Die "2004 - 2012"-Tracklist:



01. Traitors Never Play Hang-Man

02. Pray For Plagues

03. Diamonds Aren't Forever

04. The Sadness Will Never End

05. Chelsea Smile

06. The Comedown

07. Blessed With A Curse

08. It Never Ends

09. Don't Go

10. Crucify Me

11. Shadow Moses

12. Go To Hell, For Heaven's Sake

13. Can You Feel My Heart

14. Sleepwalking

15. Anti-Vist