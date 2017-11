16.11.2017 10:56

Hamferð: 'Hon Syndrast'-Lyric-Clip vom "Támsins Likam"-Album ist online

Hamferð: Doom Metal von den Faröer Inseln

HAMFERÐ werden am 12. Januar ihr Album "Támsins Likam" (Nebelkörper) via Metal Blade veröffentlichen. Die Doom-Metalband von den Faröer Inseln gibt gleichzeitig einen Einblick in ihr Werk mit einem Lyric-Video zur ersten Single 'Hon Syndrast'. HAMFERÐ berichten zu 'Hon Syndrast':

"Costin Chioreanu hat diesen tollen Kurzfilm anhand des Album-Covers produziert. Es ist vermutlich der aggressivste Song, den wir bislang geschrieben haben, und der gewaltsam dramatische Höhepunkt der Geschichte, die wir auf dem Album erzählen. Costin hat das Thema der schrecklichen Bewusstwerdung hervorragend umgesetzt, genauso wie die unwirtliche Umgebung, in der sich die Story abspielt."



Die "Támsins Likam" Tracks:



01. Fylgisflog

02. Stygd

03. Tvístevndur meldur

04. Frosthvarv

05. Hon Syndrast

06. Vápn í anda



Das Lyric-Video könnt ihr jetzt sehen:

Online-Redaktion Online-Redaktion