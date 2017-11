16.11.2017 10:50

Black Sabbath: 'War Pigs'-Liveclip von der "The End"-DVD veröffentlicht

Veröffentlichen ihre "The End"-Abschiedsshow als DVD/Blu-ray: Black Sabbath

BLACK SABBATHs letzte Bühnenperformance ihres Klassikers 'War Pigs' ist nun als Live-Video online. Der Ausschnitt ist Teil der "The End"-DVD/Blu-ray, die das Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne, Geezer Butler und Tony Iommi am 4. Februar 2017 in ihrer Heimatstadt Birmingham dokumentiert. Der Konzertfilm erscheint am 17. November via Eagle Vision. Als Bonusmaterial enthält "The End" neben der Show außerdem die "Angelic Sessions", für die die Band einige ihrer Lieblingssongs, die nicht auf der Tour gespielt wurden, in den Angelic Studios live aufnahmen.



Die "The End"-Tracklist:



01. Black Sabbath

02. Fairies Wear Boots

03. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

04. After Forever

05. Into The Void

06. Snowblind

07. Band Intros

08. War Pigs

09. Behind The Wall Of Sleep

10. Bassically / N.I.B.

11. Hand Of Doom

12. Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania

13. Rat Salad / Drum Solo

14. Iron Man

15. Dirty Women

16. Children Of The Grave

17. Paranoid

The Angelic Sessions

01. The Wizard

02. Wicked World

03. Sweet Leaf

04. Tomorrow's Dream

05. Changes