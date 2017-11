16.11.2017 10:42

Good Tiger: 'Grip Shoes'-Video ist online

Good Tiger möchten mit 'Grip Shoes' kein Potential verschenken

GOOD TIGER haben mit 'Grip Shoes' ein Video von ihrem neuen Album "We Will All Be Gone" veröffentlicht. Die Platte wird am 9. Februar bei Metal Blade Records erscheinen. Die Band setzt sich aus den Gitarristen Derya "Dez" Nagle und Joaquin Ardiles, dem Bassisten Morgan Sinclair, Drummer Alex Rudinger und Sänger Elliot Coleman zusammen. Coleman meint über den Song:

"'Grip Shoes' handelt von verschenktem Potenzial; bestimmt jeder Mensch kennt diese belanglosen Phasen im Leben, in denen man nicht aus den Vollen schöpft. Ich bin ganz heiß darauf, noch ein Stück von unserem neuen Album mit den Fans zu teilen, und 'Grip Shoes' ist eines meiner liebsten."



Die "We Will All Be Gone"-Tracks:



1. The Devil Thinks I'm Sinking

2. Float On

3. Such a Kind Stranger

4. Blueshift

5. Salt of the Earth

6. Grip Shoes

7. Just Shy

8. Nineteen Grams

9. Cherry Lemon

10. I'll Finish This Book Later

Seht hier den Clip zu 'Grip Shoes' :

Online-Redaktion Online-Redaktion