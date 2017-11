15.11.2017 19:36

Exhorder gehen mit neuem Line-Up an den Start

Thrashen wieder aufs Neue drauflos: Exhorder

EXHORDER haben sich neu formiert. Die 1985 gegründeten amerikanischen Thrasher haben jüngst einen Plattenvertrag mit All Independet Service Alliance (AISA) unterschrieben. 1993 hatte sich die Band aufgelöst und schließlich 2008 neugegründet. Das neue Line-Up der Band umschließt jetzt die beiden Gründungsmitglieder Vinnie LaBella (g.) und Kyle Thomas (v.), sowie Bassist Jason Viebrooks (HEATHEN), Gitarrist Marzi Montazeri (PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS) und Schlagzeuger Sasha Horn (FORBIDDEN).

"In unsere dreißigjährigen Karriere hatten wir offensichtlich mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen", so Vinnie LaBella. "Widrigkeiten, die uns zu mehreren Gelegenheitn auseinandergebracht haben. Egal ob die Kämpfe innerhalb oder außerhalb der Band ausgetragen wurden, wir haben immer wieder zu uns selbst zurückgefunden, egal in welcher Situation. Wie? Warum? Es hat dreißig Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass die Beziehungen tief sitzen, die Songs absolut zeitlos sind und die Fans nicht altern. Deshalb können EXHORDER nicht gebrochen werden, nicht einmal von denen, die die Band erschaffen haben. Egal ob du sie liebst oder hasst, EXHORDER werden für immer bestehen. Es ist meine Pflicht, eine Ehre und ein Privileg, wieder mit der Band zu arbeiten" kommentiert der Gitarrist.

An zwei Terminen im Februar 2018 wird die Band ihre einzigen beiden Langspieler "Slaughter In The Vatican" (1990) und "The Law" (1992) in der St. Vitus Bar in New York komplett auf die Bühne bringen.