15.11.2017 19:17

Linkin Park veröffentlichen "One More Light Live"-Album im Dezember

Widmen "One More Light Live" Chester Bennington: Linkin Park

LINKIN PARK haben bekanntgegeben, am 15. Dezember einen Konzertmitschnitt mit dem Titel "One More Light Live" auf CD zu veröffentlichen. Das Album wird 16 Tracks enthalten, die auf der letzten "One More Light"-Worldtour der Band aufgezeichnet wurden. Die Scheibe markiert den ersten Release der Band seit Sänger Chester Bennington am 20. Juli Selbstmord begangen hatte und ist dem verstorbenen Frontmann gewidmet.

"Die Shows, die wir zusammen im frühen Sommer des Jahres 2017 gespielt haben, waren außergewöhnlich. Chester hat uns allen das Gefühl gegeben, dass es die beste Tour gewesen ist, die wir jemals erlebt haben. Die Kameradschaft und der Spaß, die wir auf der Bühne hatten, reflektieren unsere tiefe Verbundenheit untereinander, mit unseren Fans und unserer Musik." So lautet ein aktuelles Statement von LINKIN PARK.

Die "One More Light Live"-Tracklist:

1. Talking To Myself

2. Burn It Down

3. Battle Symphony

4. New Divide

5. Invisible

6. Nobody Can Save Me

7. One More Light

8. Crawling

9. Leave Out All The Rest

10. Good Goodbye (feat. Stormzy)

11. What I've Done

12. In The End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed It Out