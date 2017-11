15.11.2017 16:52

Operation: Mindcrime: 'Under Control'-Lyric-Video veröffentlicht

Schließen mit "A New Reality" ihre Albumtrilogie ab: Operation: Mindcrime

OPERATION: MINDCRIME stellen euch mit dem Lyric-Clip zu 'Under Control' einen weiteren Track vom kommenden Album "A New Reality" vor. Die Gruppe um Sänger Geoff Tate (ex-QUEENSRYCHE) veröffentlicht am 1. Dezember den letzten Teil einer Langspieler-Trilogie über Weltpolitik, Wirtschaft und Sozialethos via Frontiers Music.



Die "A New Reality"-Tracklist:



01. A Head Long Jump

02. Wake Me Up

03. It Was Always You

04. The Fear

05. Under Control

06. The New Reality

07. My Eyes

08. A Guitar In Church?

09. All For What?

10. The Wave

11. Tidal Change

12. The Same Old Story