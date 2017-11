15.11.2017 16:37

Way Of Darkness 2018: Erste Bands bestätigt

Startet 2018 neu durch: Way Of Darkness

Das Festival Way Of Darkness ist zurück! Am 05. und 06. Oktober 2018 heißt es in der Stadthalle Lichtenfels endlich wieder Moshen bis die Wände wackeln zu Death, Thrash und Black Metal. Bisher bestätigt sind bereits SODOM, DESASTER, EVIL INVADERS, CLITEATER, WITCHBURNER und REVEL IN FLESH - es lohnt sich also jetzt schon, euch Tickets zu sichern!

