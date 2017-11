15.11.2017 16:22

Ronnie James Dio: Vorschau-Video des "Dio Returns"-Hologramms veröffentlicht

Kehrt auf der "Dio Returns"-Tour als Hologramm zurück: Ronnie James Dio

Zur "Dio Returns"-Tour hat das Unternehmen Eyelusion ein neues Video online gestellt, in dem ihr einen Vorgeschmack auf das Hologramm von Ronnie James Dio bekommt. Bei der Tour, die am 6. Dezember beginnt, werden die früheren DIO-Musiker Craig Goldy (g.), Simon Wright (dr.) und Scott Warren (keys) sowie DIO DISCIPLES-Bassist Björn Englen und Sänger Tim "Ripper" Owens (ex-JUDAS PRIEST, ex-ICED EARTH) und bei einigen Terminen Oni Logan (LYNCH MOB) auftreten. Dazu wird Dios Hologramm auf die Bühne projiziert und von Live-Gesangsaufnahmen des 2010 verstorbenen Frontmanns begleitet.



Die "Dio Returns"-Tourdaten in Deutschland



06.12.17 Bochum - Matrix

07.12.17 Köln - Kantine