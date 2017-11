15.11.2017 14:11

Stone Temple Pilots: Neue 'Meadow'-Single veröffentlicht

Pic: Michelle Shiers

STONE TEMPLE PILOTS haben mit ihrem neuen Sänger Jeff Gutt bereits die erste Single namens 'Meadow' veröffentlicht. Den Song könnt ihr unten im Player hören und euch über diverse Downloadportale und Streamingdienste zulegen. Im Frühling 2018 soll ein Album folgen. Am 17. November um 23:00 Uhr findet ihr bei "Sirius XM" das erste STONE TEMPLE PILOTS-Konzert mit der neuen Besetzung, das am 14. November im Troubadour in Los Angeles stattfand, im Stream. Bis dahin viel Spaß mit 'Meadow'!