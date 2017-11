15.11.2017 12:30

Blind Guardian: Artikel über die Bandgeschichte von Christian Krumm ist online

Enthält einen Artikel über Blind Guardian: "Vom Minnesang zur Popkultur"

BLIND GUARDIANs Bandgeschichte wird in einem Artikel von Dr. Christian Krumm (u.a. "Kumpels in Kutten", "At Dawn They Sleep") ausführlich unter die Lupe genommen. Den Beitrag könnt ihr als Teil der Veröffentlichung "Vom Minnesang zur Popkultur", herausgegeben vom Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung, an dieser Stelle als Open-Source-Dokument lesen. Darüber hinaus enthält der siebte Band der Reihe "Rhein-Maas. Geschichte, Sprache und Kultur" auch viele weitere lesenswerte Beiträge, schaut also auf jeden Fall mal rein. Viel Spaß!