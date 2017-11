15.11.2017 12:03

Nikki Sixx: Videoausschnit vom Auftritt bei "The Doctors" ist online

Hat Erfahrung mit dem Thema Heroinsucht: Nikki Sixx

Nikki Sixx war am 14. November zu Gast in der Talkshow "The Doctors" - einen Ausschnitt, in dem der Musiker über seine zurückliegende Drogensucht spricht, findet ihr an dieser Stelle.

Das Format wurde 2010 mit dem Emmy Award für "Outstanding Talk Show/Informative" ausgezeichnet und 2016 erneut nominiert. Vor einem Live-Studio-Publikum in Hollywood aufgenommen, wird "The Doctors" von Stage 29 Productions produziert und von CBS Television Distribution vertrieben. Sixx sprach in der gestrigen Episode über seine Heroinabhängigkeit, Genesung und die moderne Opioid-Epidemie. Erst diesen Oktober wurde Sixx' 2007 erschienene Autobiografie:"The Heroin Diaries: A Year In The Life Of A Shattered Rock Star" neu aufgelegt.

