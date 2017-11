15.11.2017 11:48

Iron Maiden "The Book Of Souls: Live Chapter" im Videostream

IRON MAIDEN werden "The Book Of Souls: Live Chapter" am 17. November weltweit in CD-, Deluxe-CD- und Vinyl-Audio-Formaten veröffentlicht. Der Konzertfilm kann aber jetzt schon kostenlos gestreamt werden. Produziert von Tony Newton und IRON MAIDEN-Gründungsmitglied/Bassist Steve Harris, basiert das Live-Album auf der diesjährigen Tour-Setlist, darunter sechs Songs aus "The Book Of Souls", dem aktuellen Studioalbum der Band.



"The Book Of Souls: Live Chapter"-Trackliste:



01. If Eternity Should Fail - Sydney, Australien

02. Speed Of Light - Cape Town, Südafrika

03. Wrathchild - Dublin, Irland

04. Children Of The Damned - Montreal, Kanada

05. Death Or Glory - Wroclaw, Polen

06. The Red And The Black - Tokyo, Japan

07. The Trooper - San Salvador, El Salvador

08. Powerslave - Trieste, Italien

09. The Great Unknown - Newcastle, UK

10. The Book Of Souls - Donington, UK

11. Fear Of The Dark - Fortaleza, Brasilien

12. Iron Maiden - Buenos Aires, Argentinien

13. Number Of The Beast - Wacken, Deutschland

14. Blood Brothers - Donington, UK

15. Wasted Years - Rio de Janeiro, Brasilien

Hier geht es zum Videostream, viel Spaß!

