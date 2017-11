"Happy Deathday": Gewinnt Poster, College-Jacke und "Revival" Band 1 & 2 zum Kinostart

15.11.2017 11:45

Gewinnt Poster, College-Jacke und "Revival" Band 1 & 2 zum Kinostart

Ab dem 16. November im Kino: "Happy Deathday"

Mit "Happy Deathday" kommt am 16. November ein neuer Horror-Thriller ins Kino, in dem Regisseur Christopher Landon ("Paranormal Activity: Die Gezeichneten") eine beklemmende Atmosphäre tödlicher Bedrohung schuf. In den Hauptrollen sind u.a. Jessica Rothe, Israel Broussard und Ruby Modine zu sehen. Wenn ihr starke Nerven habt, schaut euch für einen ersten Eindruck unten den Trailer zum Film an.



Für die junge Studentin Tree verwandelt sich ihr eigener Geburtstag in einen entsetzlichen, immer wiederkehrenden Alptraum, in dem ein maskierter Unbekannter auftaucht und sie wieder und wieder umbringt. Darauf wacht Tree jeden Morgen auf, als wäre nichts passiert, um festzustellen, dass sich ihr Geburtstag haargenau wiederholt – und somit auch ihr DEATHDAY. Immer wieder aufs Neue muss Tree nun den Tag ihres Todes auf gespenstische Art und Weise durchleben und versuchen, der Bedrohung durch den mysteriösen Fremden zu entkommen.

Für alle Horror-Fans verlosen wir zum Filmstart eine "Happy Deathday"-College-Jacke, ein Filmposter sowie die "Revival"-Bände 1 & 2 (s.u.). Schickt einfach bis zum 1. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Happy Deathday", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. An dieser Stelle findet ihr die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!



Infos zu "Revival":



In Tim Seeleys neustem Streich trifft Film Noir auf eine multikulturelle US-Kleinstadt und die Toten bleiben nicht lange unter der Erde! Sie kehren zu den Lebenden zurück, aber nicht als menschenfressende Zombies, sondern so, wie man sie vor ihrem Ableben kannte, wenn auch mit leichten bösartigen Ticks... Mehr Infos zur hochgelobten Comicserie sowie weitere Unterhaltungsliteratur findet ihr auf www.cross-cult.de.