Walking Papers veröffentlicht "WP2"-Album im Januar

WALKING PAPERS veröffentlichen am 19. Januar 2018 ihr zweites Album "WP2". Die Platte wurde mit Jefferson Angell (g./v.) und Keyboarder Benjamin Anderson (beide THE MISSIONARY POSITION), Bassist Duff McKagan (GUNS N' ROSES, ex-VELVET REVOLVER) und Drummer/Multiistrumentalist Barrett Martin (SCREAMING TREES, ex-MAD SEASON) eingespielt und erscheint über Loud & Proud Records. Vorbestellungen könnt ihr hier bei Pledgemusic tätigen. Jefferson Angell bewirbt die Scheibe:

"WALKING PAPERS sind glücklicher als ein Tornado in einer Wohnwagensiedlung, unsere zweite Platte über Loud & Proud Records das Licht der Welt erblicken zu lassen. Es war seit der Konzeption eine richtige Zitterpartie, und wir waren froh, Tom (Lipsky – Gründer & Präsident von L&P) und Madelyn (Scarpulla – General Manager) hinter dem Steuer zu haben, als wir uns auf den Weg in den Kreißsaal machten!"





Die "WP2"-Tracklist:



01. My Luck Pushed Back

02. Death On The Lips

03. Red & White

04. Somebody Else

05. Yours Completely

06. Hard To Look Away

07. Before You Arrived

08. Don't Owe Me Nothin'

09. This Is How It Ends

10. I Know You're Lying

11. Into The Truth

Hier könnt ihr einen Teaser zu "WP2" sehen:

