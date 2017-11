15.11.2017 11:01

Evil Warriors streamen 'Reincarnation' vom "Fall From Reality"-Album

Bringen "Fall From Reality" am 19. Januar in Umlauf: Evil Warriors

EVIL WARRIORS veröffentlichen am 19. Januar 2018 über War Anthem Records ihr neues Album "Fall From Reality". Vorab streamen die Black-Metaller als ersten Eindruck den Song 'Reincarnation', den ihr euch weiter unten anhören könnt. Für Mix und Mastering des Langspielers konnte Patrick W. Engel (TEMPLE OF DISHARMONY) gewonnen werden. Auf Fans und Sammler der Leipziger wartet außerdem einen ganz besonderer Leckerbissen: Im Laufe des kommenden Jahres soll "Fall From Reality" über Into Endless Chaos Records auch auf Tape erscheinen. Weitere Infos über das Trio findet ihr bei Facebook.



Die "Fall From Reality"-Tracklist:



1. Fall From Reality

2. Excess

3. Pillow Of Cold Water

4. Reincarnation

5. Idleness and Doom

6. Mania and Passion

7. Worthless Wretch

8. All The Stars