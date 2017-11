15.11.2017 10:50

Steve und Virgil Howe: 'Leaving Aurora'-Video ist online

Das "Nexus"-Cover-Artwork stammt von Virgil Howes Tochter Zuni

Steve Howe (YES) veröffentlicht mit dem Video zu 'Leaving Aurora' einen weiteren Song von "Nexus", dem gemeinsam mit seinem verstorbenen Sohn Virgil aufgenommenen Album. Die Scheibe wird am 17. November erscheinen, das Cover-Artwork zu "Nexus" wurde von Virgils fünfjähriger Tochter Zuni geschaffen. Virgil Howe starb überraschend am 11. September mit nur 41 Jahren, kurz nachdem das Album fertiggestellt worden war. Thomas Waber, Label Manager/A&R international, und Stefan Franke, Product Manager bei InsideOut Music, äußern sich zum Release:

"Wir haben die Entscheidung über die Veröffentlichung von "Nexus" Steve überlassen und respektieren seinen Wunsch, wie ursprünglich diskutiert fortzufahren. Da wir auch Väter sind, können wir nur vermuten, wie schwer es sein muss, mit einem solchen Verlust fertig zu werden und wir hoffen aufrichtig, dass "Nexus" trotz der Umstände der Veröffentlichung allen gefällt. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei der Familie Howe."

Die "Nexus"-Tracks:



01. Nexus (04:57)

02. Hidden Planet (03:27)

03. Leaving Aurora (03:40)

04. Nick's Star (03:41)

05. Night Hawk (03:35)

06. Moon Rising (03:31)

07. Passing Titan (04:06)

08. Dawn Mission (05:07)

09. Astral Plane (03:37)

10. Infinite Space (02:08)

11. Freefall (02:09)

Das 'Leaving Aurora'-Video:

Online-Redaktion Online-Redaktion