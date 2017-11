15.11.2017 10:35

Stone Temple Pilots: Jeff Gutt als neuer Frontmann bestätigt

Mit Jeff Gutt wieder komplett: Stone Temple Pilots

STONE TEMPLE PILOTS haben in der Radiosendung "SiriusXM" mit Jeff Gutt offiziell ihren neuen Frontmann bekannt gegeben. Der Sänger wurde 2013 durch seine Teilnahme an der dritten Staffel der TV-Show "The X Factor" bekannt. Nachdem Gutt bereits im September 2016 bei den STONE TEMPLE PILOTS vorsang, wurde er im Mai 2017 ausgewählt und arbeitete in den darauf folgenden Monaten in aller Heimlichkeit mit den restlichen Bandmitgliedern an neuem Songmaterial. Wie Bassist Robert DeLeo berichtet, entdeckte er Gutt eher zufällig, als er mit den HOLLYWOOD VAMPIRES in Jeffs Heimatstadt auftrat:



"Wir spielten im Pine Knob - ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, ich kenne es als Pine Knob - in Detroit, wo Jeff herkommt. Nach der Show sagte ein Musiker zu mir: 'Hey Mann, du solltest dir diesen Kerl mal ansehen.' Und so kam das alles zusammen."



Im Anschluss könnt ihr euch als kleinen Eindruck bereits Aufnahmen von 'Down' und 'Coma' mit Jeff Gutt anhören. Viel Spaß!