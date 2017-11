15.11.2017 10:08

"Kumpels in Kutten 2": Buchpräsentation am 30. November in Essen

Wird am 30. November in Essen vorgestellt: "Kumpels in Kutten 2"

"Kumpels In Kutten 2: Heavy Metal im Ruhrgebiet", das neue Buch von Holger Schmenk und Andreas Schiffmann, wird am 30. November ab 19:00 Uhr im Café Nord in Essen (Viehofer Platz) vorgestellt. Als Gäste wurden bisher REFUGE, Andy Brings (DOUBLE CRUSH SYNDROME), Coverkünstler Axel Hermann, Fotograf Erhard "Hucky" Heppcke, Anja Rinne (Art Worx), Marcel "Celli" Mönning (CROSSPLANE) sowie René Bogdanski (Social Media Konzepte) und Björn Gooßes (THE VERY END) angekündigt. Der Eintritt zur Buchpräsentation ist frei. Viel Spaß!