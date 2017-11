14.11.2017 21:48

Black Sabbaths Geezer Butler: "Ich versuche, nächstes Jahr wieder Musik zu machen."

Hat auch nach Black Sabbath noch Lust auf Musik: Geezer Butler

Ex-BLACK SABBATH-Bassist Geezer Butler hat sich in einem aktuellen Interview zu seinen muskalischen Zukunftsplänen nach der Auflösung seiner Hauptband geäußert. Neun Monate, nachdem BLACK SABBATH ihre Karriere mit der erfolgreichen "The End"-Tour beendet haben, betont Butler, dass er "den Ruhestand genießen würde."

"Ich bin nicht in Eile, irgendetwas zu machen", kommentiert der Bassist. "Aktuell reise ich sehr viel, entdecke die Orte wieder, in denen wir mit der Band immer nur für eine Nacht geblieben sind und verbringe dort einige Zeit. Außerdem sind wir dieses Jahr umgezogen und ich werde mir mein Heimstudio bauen, das hat mich bereits Jahre gekostet. Ich versuche aber, nächstes Jahr wieder Musik zu machen."