14.11.2017 19:18

Black Country Communion zeigen 'Over My Head'-Videoclip

Haben "BCCIV" im September veröffentlicht: Black Country Communion

BLACK COUNTRY COMMUNION haben einen Videoclip zu ihrem Song 'Over My Head' ins Netz gestellt. Der Track entspringt dem aktuellen Album "BCCIV" der Supergroup um den ehemaligen DEEP PURPLE-Bassisten und Sänger Glenn Hughes, den Blues-Gitarristen Joe Bonamassa, Keyboarder Derek Sherinian (Ex-DREAM THEATER, SONS OF APOLLO) und Ex-FOREIGNER Schlagzeuger Jason Bonham, das am 22. September über Mascot Records veröffentlicht worden war.

Seht den 'Over My Head'-Clip hier: