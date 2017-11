14.11.2017 18:55

Eisley/Goldy: 'Soul Of Madness'-Track ist online

Bringen "Blood, Guts And Games" Anfang Dezember auf den Markt: Eisley/Goldy

EISLEY/GOLDY haben einen weiteren Track ihres kommenden gemeinsamen Debütalbums "Blood, Guts And Games" ins Netz gestellt. Hört den neuen Song 'Soul Of Madness' der Allianz zwischen Sänger David Glen Eisley (EX-GIUFFRIA) und Gitarrist Craig Goldy (Ex-DIO, Ex-GIUFFRIA, RESURRECTION KINGS) unten im Stream.

Frontmann Eisley berichtet, dass die Zusammenarbeit der beiden Musiker und langjährigen Weggefährten gegen Ende des Jahres 2014 zustande gekommen wäre: "Mein langjähriger guter Freund, der Gitarrenvirtuose Craig Goldy, hat mich überraschend zu Hause besucht, an meine Tür geklopft und einfach gesagt: 'Genug jetzt, mein Freund! Es wird Zeit, dass du deinen Hintern hochbekommst und wieder arbeiten gehst!'"

"Blood, Guts And Games" wird am ersten Dezember über Frontiers Records in den Plattenläden aufschlagen.

Die "Blood, Guts And Games"-Tracklist:

1. The Heart Is A Lonely Hunter

2. I Don't Belong Here Anymore

3. Lies I Can Live With

4. No More Prayers In The Night

5. Love Of The Game

6. Wings Of A Hurricane

7. Life, 'If Only A Memory'

8. Soul Of Madness

9. Track Thirteen

10. Believe In One Another

Hört 'Soul Of Madness' hier im Stream: