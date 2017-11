14.11.2017 16:26

Tankard: "Hymns For The Drunk"-Best-of-Album kommt im Januar

Lassen auf "Hymns For The Drunk" ihre AFM-Zeit wieder aufleben: Tankard

TANKARD veröffentlichen am 12. Januar 2018 via AFM eine Compilation namens "Hymns For The Drunk". Die Best-Of-Scheibe wird es nicht nur auf CD, sondern auch als auf 500 Stück limitiertes rotes Vinyl und als Boxset (ebenfalls auf 500 Stück limitiert) inklusive Alien-Spardose, CD, 2LP in "Biergelb", Bierdeckel und signierter Autogrammkarte geben. Frontmann Gerre stellt euch "Hymns For The Drunk" näher vor:



"Diese Best-of stellt einen Querschnitt unserer Schaffensphase zwischen den Jahren 2002 und 2010 dar, in denen wir bei AFM waren. Henner (R.I.P.) hat zu Beginn der 2000er TANKARD eine neue Chance gegeben, als er uns unter Vertrag nahm. Damit hat er der Band maßgeblich neues Leben eingehaucht. Die Veröffentlichung von "B-Day" im Jahr 2002 stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Bandhistorie da, weil wir mit der Scheibe endlich wieder zurück im Metal-Zirkus waren. Die AFM-Jahre werden somit immer ein wichtiger Bestandteil der TANKARD-Geschichte sein! Viel Spaß mit dem Teil!"