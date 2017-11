14.11.2017 14:59

Beast In Black von Europatour mit W.A.S.P. abgesprungen

Nicht mehr mit W.A.S.P. auf Tour: Beast In Black

BEAST IN BLACK haben nach der Show in Madrid am 3. November entschieden, nicht länger Teil der "Re-Idolized"-Tour mit W.A.S.P. sein zu wollen und werden somit auch bei den anstehenden Deutschland-Konzerten nicht dabei sein. Als Ersatz spielen die Italiener RAIN. Als Grund gaben BEAST IN BLACK bei Facebook an: "Wir wurden nicht so behandelt, wie es uns zugesichert worden war. Es tut uns wirklich leid, aber wir können deshalb nicht weiter Teil der W.A.S.P.-Tour sein."



Live könnt ihr BEAST IN BLACK stattdessen als Support von BEYOND THE BLACK und KOBRA AND THE LOTUS sehen:



07.12.17 Köln - Essigfabrik

08.12.17 Aschaffenburg – Colos Saal

09.12.17 Karlsruhe - Substage

11.12.17 München - Backstage

12.12.17 Leipzig - Hellraiser

14.12.17 Hamburg - Markthalle

15.12.17 Berlin - SO36

16.12.17 Bochum - Matrix

17.12.17 Saarbrücken - Garage