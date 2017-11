14.11.2017 11:18

Metallica: Erster Teil der "It's Electric!"-Show über "Masters Of Puppets" ist online

Metallica redeten bei "It's Electric!" über "Master Of Puppets"

METALLICA setzten sich in Lars Ulrichs wöchentlicher Online-Show "It's Electric!" intensiv mit ihrem Album "Master Of Puppets” auseinander. Gastgeber Ulrich feiert die Neuauflage von METALLICAs "Master Of Puppets" mit zwei Sondershows und einigen bemerkenswerten Gästen. Die zweiteilige Sendung wurde bei der letzten Europatournee der Band in Antwerpen, Belgien aufgenommen und Lars begrüßte in der untenstehenden Epidode seine Bandkollegen James Hetfield, Kirk Hammett und Robert Trujillo, um alles über die Scheibe zu besprechen.

Viel Spaß mit dem Video!

Online-Redaktion Online-Redaktion