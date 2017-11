14.11.2017 11:02

Chthonic: "Tshiong"-Filmtrailer mit Randy Blythe ist online

Drehten die Action-Komödie "Tshiong": Chthonic

CHTHONIC haben zu ihrer kommenden Action-Komödie "Tshiong" einen neuen Trailer veröffentlicht. Der Film der Extreme-Metal-Band, in dem auch LAMB OF GOD-Frontmann Randy Blythe mitspielt, feiert am 29. Dezember seine Uraufführung in Taiwan. Randy verriet im Gespräch mit "EMP Rockinvasion", wie er zu seiner Rolle in dem Streifen kam:



"Freddy Lim, der Sänger schrieb mir eines Tages eine Mail: 'Hey Mann, wir drehen einen Action-Film. Willst du mitspielen?' Und ich antwortete: 'Ja.' Ich fragte gar nicht, worum es in dem Film geht. Ganz offensichtlich machte ich es nicht wegen des Geldes - ich habe nicht viel Geld damit verdient - sondern ich machte es, weil es großartig ist, in einem Kung-Fu-Streifen mitzuspielen."



Viel Spaß mit dem Trailer!