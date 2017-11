14.11.2017 10:24

Marilyn Manson: 'KILL4ME'-Video mit Johnny Depp ist online

Bekam Unterstützung von Johnny Depp: Marilyn Manson

Marilyn Manson konnte für den Dreh seines 'KILL4ME'-Videos seinen guten Freund, den Hollywood-Schauspieler Johnny Depp gewinnen. Zuvor hatte Depp bereits im Clip zu 'SAY10' mitgewirkt. 'KILL4ME' stammt von Mansons aktuellem Album "Heaven Upside Down", das am 6. Oktober erschienen ist. Nur wenig später trennte sich der Frontmann von seinem Bassisten Twiggy Ramirez, nachdem dessen Exfreundin Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn vorgebracht hatte. Der Tieftöner wurde inzwischen von Juan Alderete (ex-THE MARS VOLTA) ersetzt. Am 5. November feierte Juan seine Live-Premiere mit Marilyn Manson beim Ozzfest Meets Knotfest in Kalifornien.