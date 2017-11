13.11.2017 19:02

Prophets Of Rage zeigen 'Hands Up'-Videoclip

Die PROPHETS OF RAGE haben ein offizielles Video zu ihrem Song 'Hands Up' ins Netz geladen. Der Track entspringt dem im September erschienenen selbstbetitelten Debütalbum der Gruppe um den RAGE AGAINST THE MACHINE-Gitarristen Tom Morello und CYPRESS HILL-Rapper B-Real. "Prophets Of Rage" konnte nach seinem Release am 15. September weltweite Charterfolge verbuchen.

Zieht euch den 'Hands Up'-Clip hier rein: