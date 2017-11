13.11.2017 16:08

Blaze Bayley: "The Redemption Of William Black"-Album kommt im März

Im Frühling mit neuem Album auf Tour: Blaze Bayley

Sänger Blaze Bayley (ex-IRON MAIDEN) bringt am 2. März mit dem Langspieler "The Redemption Of William Black" den letzten Teil seiner SciFi-Albumtrilogie in die Läden. Auf Bayleys Homepage habt ihr die Möglichkeit, das Werk vorzubestellen. Als Co-Songschreiber holte sich der Frontmann Chris Appleton von ABSOLVA ins Boot, der die Scheibe auch mitproduziert und in Blazes Band Leadgitarre spielt. Unterstützung bekommen die beiden von Drummer Martin McNee und Bassist Karl Schramm, beide ebenfalls von ABSOLVA. Als Gäste begrüßen die Herren auf "The Redemption Of William Black" unter anderem FOZZY-Sänger Chris Jericho und den ICED EARTH-Bassisten Luke Appleton.

BLAZE BAYLEY live:



31.02.18 Krefeld - Kulturrampe

01.04.18 Siegen - Vortex

20.04.18 CH-St. Maurice - Manoir Pub

21.04.18 Balingen - Sonnenkeller

22.04.18 Konstanz - Rockbar

26.04.18 AT-Wien - Viper Room