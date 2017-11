13.11.2017 15:51

Pearl Jam nehmen mit 'Obey The Law Of The Heart' ersten neuen Song seit 2013 auf

Pic: Danny Clinch

PEARL JAM trugen zum Soundtrack der Filmkomödie "Basmati Blues" einen Track namens 'Obey The Law Of The Heart' bei. Somit veröffentlicht die Band ihren ersten neuen Song seit dem Erscheinen des Albums "Lightning Bolt" im Jahr 2013. Der Track wurde von Gitarrist Stone Gossard geschrieben und von PEARL JAM mit Sain Zahoor und Priya Darshini aufgenommen. Einen Vorgeschmack könnt ihr euch gleich im Anschluss anhören.

Viel Spaß!