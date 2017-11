13.11.2017 15:23

Slomind: 'Drag The Chain'-Video ist online

Packen ihr neustes Video aus: Slomind

SLOMIND präsentieren ihren neuen Clip zum Song 'Drag The Chain', der von Diana Mendes Fernandes und Tobias Fröhlich konzipiert wurde. Letzterer übernahm auch das Filmen und Editieren des Videos. 'Drag The Chain' findet ihr auf dem aktuellen Album "Metamorphoseon", das die Heavy-Fuzz-Rocker aus Düsseldorf am 13. Oktober veröffentlichten.



Viel Spaß mit dem Clip!