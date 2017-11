13.11.2017 15:08

Iron Maiden: "Legacy Of The Beast"-Tour für 2018 angekündigt

Spielen 2018 ein Best-Of-Programm: Iron Maiden

IRON MAIDEN kommen auf ihrer "Legacy Of The Beast"-Tour 2018 mit einem Best-Of-Programm nach Deutschland. Im Juni könnt ihr Bruce Dickinson und Co. in München, Hannover, Berlin und Freiburg live erleben, als Support sind KILLSWITCH ENGAGE dabei. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am 24. November um 10:00 Uhr, bereits am 22. November ab 10:00 Uhr gibt es einen Pre-Sale bei Myticket und CTS Eventim. Fanclub-Mitglieder erhalten schon am 20. November ab 9:00 Uhr die Gelegenheit, sich Tickets zu sichern. Wenn ihr IRON MAIDEN beim Rockavaria Festival in München erleben wollt, bekommt ihr Tickets ab dem 14. November, Infos gibt es auf der Festival-Homepage.



Angelehnt ist die "Legacy Of The Beast"-Tour an das gleichnamige Mobile-Game sowie den MAIDEN-Comic. Manager Rod Smallwood erklärt:

"Wir entschieden uns dazu, uns bei dieser History/Hits-Tour auf das Thema "Legacy Of The Beast" zu konzentrieren. Dies erfüllt unsere Zwecke perfekt und bietet den geeigneten Rahmen, um kreativ zu werden und Spaß zu haben, insbesondere mit Eddie! Ich will im Moment nicht zu viel verraten, aber wir arbeiten gerade an einer Reihe verschiedener Bühnenbilder, allesamt im Einklang mit der Maiden-Tradition, und hoffen, unseren Fans ein fantastisches Erlebnis zu bieten, wenn sie sich diese ganz besondere Show anschauen."



IRON MAIDEN & KILLSWITCH ENGAGE live:



09.06.18 München - Königsplatz @Rockavaria

10.06.18 Hannover - Expo Plaza

13.06.18 Berlin - Waldbühne

30.06.18 Freiburg - Messe Open Air