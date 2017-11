13.11.2017 17:02

Pink Floyd: Gewinnt "Delicate Sound Of Thunder" und "A Collection Of Great Dance Songs" auf Vinyl

PINK FLOYD veröffentlichen am 17. November die Re-Releases ihrer beiden Alben "Delicate Sound Of Thunder" (1988) und "A Collection Of Great Dance Songs" (1981) auf Vinyl. Erstmals seit 20 Jahren sind die Platten somit in diesem Format wieder zu haben. Beide Scheiben wurden von den analogen Studiobändern neu gemastert und erscheinen mit akribisch reproduziertem Original-Artwork.



"A Collection Of Great Dance Songs" ist eine Zusammenstellung alternativer Mixe und Versionen von PINK FLOYD-Klassikern wie 'Shine On You Crazy Diamond', 'Another Brick In The Wall (Part 2)' und 'Money'. "Delicate Sound Of Thunder" wurde im August 1988 an fünf Abenden im Nassau Coliseum, Long Island live mitgeschnitten und erlangte Berühmtheit als das erste Rock-Album, das je im All gespielt wurde.



Wir verlosen für euch zweimal "Delicate Sound Of Thunder" und "A Collection Of Great Dance Songs" im Set. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 8. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Pink Floyd", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de, und vielleicht rotieren die Scheiben schon bald in eurem Plattenspieler. Hier gibt es die Teilnahmebedingungen zu sehen. Viel Glück!