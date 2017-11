13.11.2017 14:22

Spock's Beard: Gewinnt zwei "Snow Live"-3LPs

Neu im Handel: "Snow Live" von Spock's Beard

SPOCK'S BEARD haben am 10. November ihre neue Platte "Snow Live" in die Läden gebracht. Aufgenommen wurde für die Veröffentlichung die Show beim Morsefest 2016, bei der die Originalbesetzung der Prog-Band gemeinsam mit allen aktuellen Mitgliedern das Konzept-Doppelalbum "Snow" in voller Länge auf die Bühne brachte. Fans von SPOCK'S BEARD und Neal Morse können sich "Snow Live" als 2Blu-Ray/2CD/2DVD und 3LP zulegen, einen kleinen Vorgeschmack gibt es unten im Video.



Wir verlosen passend zum Release zwei "Snow Live"-3LPs unter allen Teilnehmern. Wenn ihr eines der Alben abgreifen wollt, schickt bis zum 8. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Spock's Beard", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de, dann wandert ihr in unseren Lostopf. Die Teilnahmebedingungen findet ihr an dieser Stelle. Viel Glück!