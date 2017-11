13.11.2017 14:00

Gotthard: Leo Leoni stellt sein Projekt CoreLeoni vor

CORELEONI haben gerade bei Frontiers Music unterzeichnet und werden im Februar 2018 ein Album veröffentlichen. Gitarrist Leo Leoni hat sich diesem Projekt anlässlich des 25. Geburtstags des Debütalbums seiner Band GOTTHARD angenommen:

"Ich wollte ein Tribut an Songs wie 'Downtown', 'Firedance', 'Higher', 'Here Comes The Heat', 'In The Name', 'Ride On…', 'Let It Be' und 'All I Care 4'. Songs, die wir mit GOTTHARD vernachlässigt haben. Nun wurden sie von uns neu aufgenommen, aufgefrischt und auf respektvolle Art 'entstaubt'. Diese Songs liegen mir sehr am Herzen und sind Teil eine Zeitspanne, die mich immer begleiten wird."

Auf der CORELEONI-Platte werden dabei sein:

Ronnie Romero (Gesang)

Hena Habegger (Schlagzeug)

Jgor Gianola (Gitarre)

Mila Merker (Bass)

Leo Leoni (Gitarre)

CORELEONI werden im Dezember auch in der Schweiz auftreten:

21.12.17 Agno - Temus

22.12.17 Aarburg - Musigburg

30.12.17 Lugano – Piazza (Radiofestival)





