13.11.2017 13:19

Troikadon: Ex-Bolt-Thrower- und Massacre-Sänger vereinigen sich

Das neue Troikadon-Logo, entworfen von Kam Lee

TROIKADON ist die brandneue Band um Kam Lee (ex-MASSACRE, ex-DEATH), Dave Ingram (ex-BOLT THROWER, ex-HAIL OF BULLETS) und Karl Willetts (MEMORIAM, ex-BOLT THROWER) am Gesang, zusammen mit Rogga Johansson (PAGANIZER) an der Gitarre, Jonny Pettersson (ASHCLOUD, WOMBBATH) am Bass und Travis Ruvo (CROPSY MANIAC, ex-ECHELON, HELLFROST & FIRE) am Schlagzeug.

Für 2018 ist der Longplayer "Triumvirate Of Death" geplant. TROIKADON haben auch ihr Logo veröffentlicht, das von Kam Lee selbst entworfen wurde. Die Band denkt immer noch darüber nach, welches Label für ihr Projekt das richtige Zuhause wäre. Dave Ingram dazu:

"Wir wollten einfach nur die Leute wissen lassen, dass alle, die daran beteiligt sind, immer noch die gleiche Begeisterung haben, wie am Anfang. Die Gitarren- und Schlagzeugspuren sind fast fertig, und als nächstes wird es einen Pre-Mix von Jonny geben (mit Bass-Tracks), so dass wir drei alten Griesgrame zum Schreiben und Aufnehmen der Vocals kommen können. Wir richten eine Facebook-Seite für Updates ein, hier könnt ihr uns folgen."

Online-Redaktion Online-Redaktion