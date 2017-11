10.11.2017 19:32

Amberian Dawn: 'Fireflies'-Lyricvideo ist online

Zeigen einen Lyricclip zum neuen Song 'Fireflies': Amberian Dawn

AMBERIAN DAWN haben pünktlich zum Release ihres neuen Studioalbums einen Lyricclip zum Song 'Fireflies' ins Netz gestellt. Der Track entspringt dem aktuellen Langspieler "Darkness Of Eternity" der finnischen Symphonic Metaller, der am heutigen Freitag über Napalm Records auf den Markt gekommen ist.

""Darkness Of Eternity" ist eines der bislang emotionalisten AMBERIAN DAWN-Alben", kommentiert Keyboarder Tuomas Seppälä. "Es enthält einige wirklich bombastische Songs in der düsteren Stimmung von melodischem Symphonic Metal, als Kontrast jedoch auch einige poppige Songs."

Die "Darkness Of Eternity"-Tracklist:

1. I'm The One

2. Sky Is Falling

3. Dragonflies

4. Maybe

5. Golden Coins

6. Luna My Darling

7. Abyss

8. Ghostwoman

9. Breathe Again

10. Symphony Nr. 1, Part 2 - Darkness Of Eternity

11. Anyone (Bonustrack)

Checkt 'Fireflies' hier an: