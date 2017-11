10.11.2017 18:57

Corrosion Of Conformity: "No Cross No Crown" kommt im Januar, 'Cast The First Stone'-Track ist online

Hauen uns "No Cross No Crown" am 12. Januar um die Ohren: Corrosion Of Conformity

CORROSION OF CONFORMITY haben angekündigt, ihr neues Studioalbum "No Cross No Crown" im Frühjahr 2018 über Nuclear Blast Records herauszubringen. Dazu hat die Band außerdem das Coverartwork, die Tracklist und mit 'Cast The First Stone' auch schon die erste Hörprobe des kommenden Langspielers veröffentlicht, von der ihr euch hier einen ersten Eindruck verschaffen könnt.

"Wir haben uns Zeit gelassen und uns selbst keinen Druck gemacht", spricht CORROSION OF CONFORMITY-Frontmann Pepper Keenan über die brandneue Scheibe. "Wir haben immer vier oder fünf Tagen am Stück an diesem Album gearbeitet und es sehr schnell erledigt. Das hat wirklich Spaß gemacht, weil wir gearbeitet haben, als würden wir ein Demo aufnehmen, nur eben in einem Studio. Wir haben auch einige Einflüsse aus älteren Tagen verwendet, von denen wir denken dass sie großartig waren und hatten keine Angst davor, zurückzublicken. Es hat sich also eigentlich von selbst geschrieben."

"No Cross No Crown" wird am 12. Januar 2018 über Nuclear Blast Records in die Plattenregale gewuchtet.

Die "No Cross No Crown"-Tracklist:

1. Novus Deus

2. The Luddite

3. Cast The First Stone

4. No Cross

5. Wolf Named Crow

6. Little Man

7. Matre's Diem

8. Forgive Me

9. Nothing Left To Say

10. Sacred Isolation

11. Old Disaster

12. E.L.M.

13. No Cross No Crown

14. A Quest To Believe (A Call To The Void)

15. Son And Daughter

Zieht euch 'Cast The First Stone' hier rein: