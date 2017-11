10.11.2017 17:40

Mystic Prophecy kündigen "Monuments Uncovered"-Coveralbum an

Covern auf "Monuments Uncovered" munter drauflos: Mystic Prophecy

MYSTIC PROPHECY haben angekündigt, im Frühjahr 2018 ein Coveralbum mit dem Titel "Monuments Uncovered" zu veröffentlichen. Hier könnt ihr bereits einen ersten Blick auf das Coverartwork und die Tracklist der kommenden Scheibe werfen.

"Dieses Album ist eine Liebeserklärung an die Musik, die mich und viele andere in den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern begleitet hat", kommentiert MYSTIC PROPHECY-Frontmann R.D. Liapakis den anstehenden Release. "In dieser Form dürftet ihr die Songs allerdings noch nicht gehört haben. Ich freue mich sehr darauf, euch MYSTIC PROPHECY einmal von einer anderen Seite präsentieren zu können."

"Monuments Uncovered" wird ab dem 12. Januar 2018 über Massacre Records seinen Weg in die Plattenläden finden.

Die "Monuments Uncovered"-Tracklist:

1. You Keep Me Hangin' On (KIM WILDE/THE SUPREMES)

2. Hot Stuff (DONNA SUMMER)

3. Shadow On The Wall (MIKE OLDFIELD)

4. Are You Gonna Go My Way (LENNY KRAVITZ)

5. I'm Still Standing (ELTON JOHN)

6. Because The Night (PATTI SMITH)

7. Space Lord (MONSTER MAGNET)

8. Get It On (T.REX)

9. Toyko (TOKYO)

10. Proud Mary (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL)

11. The Stroke (BILLY SQUIER) [Digipak Bonus Track]