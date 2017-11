10.11.2017 15:39

Destruction: "United By Hatred"-Video veröffentlicht

Destruction zeigen in 'United By Hatred' 35 Jahre Bandgeschichte

DESTRUCTION präsentieren weiter unten den Clip zu 'United By Hatred', der von ihrer heute erschienenen Album "Thrash Anthems II" stammt. Für den Longplayer hat die Band diverse Klassiker aus ihrer Frühphase neu eingespielt. Passend dazu sind im Video historische Aufnahmen aus den letzten 35 Jahre Bandgeschichte zu sehen. DESTRUCTION sagen damit ein großes Dankeschön an alle ehemaligen



"Thrash Anthems II"-Tracklist:



01. Confused Mind

02. Black Mass

03. Frontbeast

04. Dissatisfied Existence

05. United by Hatred

06. The Ritual

07. Black Death

08. Antichrist

09. Confound Games

10. Rippin' You off Blind

11. Satan's Vengeance

12. Holiday in Cambodia (Bonustrack)







